Contrato digno aos professores do Centro de Línguas! Não ao fim do Centro de Línguas!

"Sou professora do Palácio de Ciências e Línguas Estrangeiras de Sobral-Ce e venho por meio deste abaixo-assinado representar todo o grupo docente, discentes, pais e toda a comunidade escolar que discorda plenamente da proposta de trabalho realizada pela Secretaria de Educação da cidade de Sobral aos professores e funcionários da instituição. A proposta realizada se refere ao cargo temporário de professor de língua estrangeira, onde se oferta um salário bruto de R$ 1.201,23 (mil duzentos e um reias e vinte três centavos) para cumprir uma carga horária de 20 horas aulas semanais, ou seja após o desconto do INSS o professor recebe uma hora aula relógio(60 minutos) em torno de R$ 10 reais(dez reais).









Desde sua fundação no ano 2001, o Palácio de Ciências e Línguas estrangeiras vem se destacando em resultados de excelência no ensino de idiomas, ciências e informática na cidade de Sobral, beneficiando milhares de famílias em toda a região. Já foi responsável por mandar quatro jovens como jovens embaixadores para os EUA e uma aluna para um encontro internacional de jovens na Rússia, entre outras inúmeras conquistas por meio da educação. Educação esta vindas das mãos dos professores que até então recebiam algum reconhecimento e estímulo trabalhístico. Até o ano passado o contrato dos professores era cargo de confiança, o que lhes dava um salário de R$1534,00 (mil quinhentos e trinta e quatro reias) líquido, ou seja uma hora aula relógio(60 minutos) em torno de R$ 15 reais(quinze reais).









O atual quadro de mestres do Palácio está composto pelos melhores professores de idiomas da região, a prova disso é que são eles os mesmos professores das maiores e melhores escolas de idiomas da rede privada da região e das escolas particulares da região, o que ressalta ainda mais seu mérito e significância educacional. O valor proposto pela prefeitura está muito abaixo do preço praticado pelo mercado, a escola de idiomas que paga a hora aula mais barata, paga em torno de 20 reias a um professor de idiomas. A proposta feita fere a dignidade dos professores e não mostra gratidão ao trabalho já desenvolvido pelos mestres à população.









O que queremos é uma negociação justa de salário que atenda minimamente aos valores praticados pelo mercado e que não nos exponha a situações sub-humanas de trabalho. Caso não haja uma negociação que atenda dignamente ao nosso trabalho, o grupo atual se recusará a trabalhar em ditas subcondições, o que trará um grande colapso à educação de Sobral, pois como já mencionado, o grupo é o melhor da cidade. Não se encontrará professores iguais ou melhores com oferta tão precária de salário e a qualidade dos cursos cairá drasticamente fazendo com que uma escola que era referência se torne um verdadeiro desastre, pois muitos alunos desistirão ao ver que já não existe qualidade. A população se manifestará contra, pois o Palácio é um patrimônio do sobralense e não da prefeitura, posto que recebe alunos da rede pública e também alunos contribuinte. O Palácio é uma instituição mista, é um patrimônio de todos, não pode perder sua qualidade, não pode perder seus atuais professores.









O PALÁCIO NÃO PODE ACABAR!"