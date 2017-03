CRATERA NA VIA PÚBLICA !!!

Uma cratera na Rua Visconde de Sabóia, na altura do numeral 63, nas proximidades da igreja do Patrocínio, está causando bastante transtornos aos transeuntes que por ali trafegam. Vários veículos já envolveram em acidentes, em virtude do buraco no meio da via pública. Os moradores solicitam providências da Prefeitura de Sobral, no sentido solucionar o problema.



Fonte: Sobral 24 horas c/ Vc Repórter