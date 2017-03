Criminosos sitiam Icapuí e atacam agência do Banco do Brasil

Grupo atacou simultaneamente o banco e a delegacia local, limitando a ação da Polícia.

A madrugada desta quarta-feira (8) marcou mais um ataque a instituições financeiras do Ceará em 2017. Desta vez, o alvo dos criminosos foi a agência do Banco do Brasil instalada em Icapuí, cidade de litoral leste cearense, localizada a 202 quilômetros de Fortaleza. De acordo com informações, um grupo fortemente armado invadiu a cidade, se dividiu e enquanto uma parte do bando atacava a delegacia local, para coibir a ação da Polícia, a outra explodia o cofre do banco.





Ainda segundo relatos, tudo teria começado por volta de 1 hora, quando os criminosos iniciaram uma série de disparos contra o distrito policial local. A porta de vidro da unidade e uma viatura que estava estacionada foram atingidas pelos tiros.





Com a Polícia impossibilitada de agir rapidamente, o segundo grupo seguiu para o banco, distante 500 metros da Delegacia. Os criminosos invadiram a agência e utilizaram explosivos para violar o cofre.





Após a ação, os suspeitos deixaram o local e durante a fuga espalharam grampos pelas ruas da cidade, para dificultar a perseguição ao grupo. De acordo com informações, um dos veículos que teriam sido utilizados na ação teria sido localizado em Timbau, cidade vizinha a Icapuí, já no estado do Rio Grande do Norte.





Equipes do Batalhão de Divisas e do choque foram acionadas para atender à ocorrência e seguir em busca dos suspeitos. Mas até o fechamento desta matéria, ninguém havia sido preso.





Não há informações sobre o valor levado pelo grupo. Mais detalhes no decorrer do dia.





20º ataque





Nos 67 dias de 2017, este foi o 20º ataque contra instituições financeiras registrados no Ceará, de acordo com dados disponibilizados no site do Sindicato dos Bancários. A última ação, segundo a página, aconteceu no dia 5 de março, quando criminosos utilizaram um maçarico para violar um caixa eletrônico no Banco do Brasil, em Maracanaú. Os suspeitos do crime foram presos dois dias depois e parte do dinheiro roubado foi recuperado.