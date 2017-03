DENÚNCIA DA CIDADE DE FORQUILHA

Leitor da cidade de Forquilha coloca a boca no trombone e denuncia a precariedade da saúde na citada cidade.

Confira a denúncia na íntegra:

"Estou falando em nome de toda a população de Forquilha porque e um absurdo pra vc ter que arrancar um dente vc tem que ir pro posto de saúde 11 horas da noite pra marcar sete da manha porque só são oito vagas isso e inadmissível pra que tanto posto de saúde feito se não tem dentista isso sempre aconteceu aqui em forquilha em todas as gestões dos prefeitos e dos ex prefeitos e agora no atual".