DENÚNCIA DA CIDADE DE SÃO BENEDITO

Confira a denúncia na íntegra:

Nós, aprovados no concurso público da prefeitura municipal de São Benedito, no estado do

Ceará, viemos através dos meios de comunicação denunciar a LEI Nº. 1072/2017, de 16 de

Março de 2017, publicada no Diário Oficial do Município, na data de 17 de Março de 2017, na

qual a mesma “Dispõe sobre a contratação temporária, por prazo determinado, para atender

a necessidade de excepcional interesse público junto a unidade de pronto atendimento de São

Benedito-CE”. Ou seja, a prefeitura realizará seleção pública para contrata funcionários para

um órgão público, onde as vagas deveriam serem ocupadas pelos aprovados no último

Por exemplo, para o cargo de auxiliar de serviços gerais, o edital do concurso apresentou 34

vagas. Acontece, caros leitores, que até a presente data foram convocadas apenas 13 aprovados,

restando ainda 21 para serem convocados. E a Lei citada permite a contratação de 04

profissionais para esse cargo e 20 para o cadastro reserva. Tal situação semelhante acontece

com o cargo de vigia. Percebam a falta de respeito com os aprovados, que estudaram e estão “a

Caros amigos, e o cargo de agente administrativo? O edital tinha 55 vagas, e há mais de um ano

de homologado o concurso convocou apenas 9 aprovados. Sr. Prefeito, gostaria de saber se 09

É um absurdo! Até quando isso vai acontecer? Não podemos ficar calados!. Temos um concurso

homologado e devemos ser convocados! O município já provou que apresenta necessidade de

tais profissionais, e porque não convoca os habilitados no concurso? Fica a pergunta e

aguardamos a resposta! Aqueles que perderam noites de sono, gastaram com inscrições,

hospedagem e alimentação, abdicaram do lazer para a conquista do sonho de um cargo público

efetivo. Aqui tem sonhos, aqui tem mães e pais desempregados, esperando a sonhada

O Sr. Prefeito Gadyel Gonçalves de Aguiar Paula acha justo e correto acabar com o sonho

Essas vagas

são de quem estudou e passou. Acreditamos na sua gestão, muitos aqui, inclusive, são seus

eleitores que confiam no seu trabalho e apenas querem garantir os seus direitos! Não estamos

SOMOS CONCURSADOS E QUEREMOS ASSUMIR A NOSSA VAGA!"