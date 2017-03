DENÚNCIA DA CIDADE DE SENADOR SÁ!

Veja a denúncia enviada por um leitor da cidade de Senador Sá:

"Venho por meio do Blog Sobral 24 horas denunciar que a Cidade de Senador Sá está sem sinal de telefonia móvel desde o dia primeiro de Março/2017. Isso prejudica o cotidiano das pessoas e o comércio, a população quer uma resposta da operadora no caso é a CLARO a respeito do que problemas e a solução urgente do problema. O que aconteceu e a previsão de reparo para o retorno do sinal. Boa tarde a todos e muito obrigado."