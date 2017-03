DENÚNCIA DE SUCATEAMENTO NA GUARDA MUNICIPAL DE SOBRAL

Denúncias feitas por agentes da instituição, relatam a difícil rotina deles, com equipamentos com mau funcionamento, obsolência e escassez de manutenção, problemas existentes em rádios, até as poucas viaturas que ainda existiam, foram "tomadas". Apesar de uma recém aprovada emenda ( ver matéria ), aprovando para Guarda Civil Municipal de Sobral para aquisição de equipamentos com custos de compra e manutenção de equipamentos, viaturas e uniformes, visando melhores condições de trabalho e consequentemente, uma melhor oferta dos serviços a sociedade sobralense, os profissionais temem pela perda desta valiosa verba, que oxigenaria muito, o que hoje é quase uma aventura de risco e sobrevivência humana, a jornada de 12 horas em pé numa praça. Ressalte se aqui, que todos nós agentes da Guarda Civil.