DENÚNCIA DO INTERNAUTA!

Leitor coloca a boca no "trombone" e denuncia o abandona da Prefeitura de Sobral para com a Rua Santana do Acaraú, no bairro Cidade Pedro Mendes Carneiro.





Confira a denúncia na íntegra:

"É com muita indignação que venho tornar público a falta de respeito da prefeitura de Sobral com os moradores da Rua Santana do Acaraú, no bairro Cidade Pedro Mendes Carneiro, por trás do Cachoeiros Motel. A rua nos dias atuais é uma verdadeira barragem de LAMA, e quando entramos dentro de casa com o carro nem se fala no lamaceiro que levamos junto para dentro de casa!"

Fonte: Sobral 24 horas c/ Vc Repórter