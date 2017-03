Confira a denúncia do internauta na íntegra:

"Quero manifestar meu descontentamento como contribuinte do IPVA. A CE que liga as cidades de Cariré a Reriutaba (via distrito de Amanaiara) está em péssimas condições. Entra ano e sai ano, a situação

é a mesma, impossível desviar dos buracos. PERGUNTAR NÂO OFENDE, O QUE ESTA SENDO FEITO COM O DINHEIRO DO IPVA?"