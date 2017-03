DENÚNCIA DO INTERNAUTA

Moradores do bairro Dom José 2 denunciam a péssima qualidade da água distribuída pelo SAAE de sobral no referido bairro. A água está imprópria para o consumo humano. Os moradores solicitam com urgência a solução para o problema.

Fonte: Sobral 24 horas c/ Vc Repórter