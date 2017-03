DENÚNCIA DO INTERNAUTA!

Confira a denúncia na íntegra:

"Boa tarde. Gostaria de fazer uma denúncia do trânsito de Sobral e como o blog Sobral 24h trabalha com seriedade, nada melhor que escolhê-lo. Hoje, dia 21 de março por volta das 12 horas próximo ao Stenio Motos, esse carro parou na contramão, uma fila de carros e ônibus se formou atras e a motorista não saia. Só saiu depois que resolveu seus problemas. Isso é um absurdo! Cadê os guardas de trânsito? Horário de almoço todos correm contra o tempo e temos ainda que esperar a boa vontade de motoristas irresponsáveis para que possamos chegar em casa. Alo, prefeito Ivo, cadê os guardas? Só existem no mercado? E nas outras ruas, onde estão?"