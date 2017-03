DENÚNCIA: FUNCIONÁRIOS DO RESTAURANTE POPULAR DE SOBRAL ESTÃO COM OS SALÁRIOS ATRASADOS

Nossa equipe de reportagem recebeu uma denúncia via whatsapp, relata que há dois meses os funcionários do restaurante popular de Sobral estão com os salários atrasados.





Confira a denúncia na íntegra:





"Olá boa tarde, gostaria de fazer uma denúncia anônima.



O restaurante popular de sobral está com dois meses que não paga seus funcionários e não dão nenhum esclarecimento a respeito do atraso para os mesmo, os funcionários tem que sustentarem suas famílias e contas a pagar.



Agradeço se puder publicar a denúncia."