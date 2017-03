DENÚNCIA: INTERNAUTA COLOCA A BOCA NO "TROMBONE"

Confira a denúncia do internauta na íntegra:

"Boa tarde. Venho por meio deste expor minha indignação com o descaso que a Prefeitura Municipal de Sobral está tratando os professores e demais colaboradores do Palácio de Ciências e Línguas Estrangeiras. Desde o mês de Janeiro uma série de informações desencontradas e reuniões ineficientes houveram mas nada foi definido. Enquanto isso a maioria dos profissionais está honrando seus deveres sem remuneração. A família do atual prefeito idealizou o Palácio a fim de promover a proficiência em inglês dos estudantes da cidade ao passo que o aperfeiçoamento dos campos da informática, entre outros...Um Centro de referência que já elevou o nome da cidade promovendo jovens embaixadores...está simplesmente abandonado. Lembrando que desde o ano passado o salário permaneceu sem nenhum reajuste...e neste ano sequer receberam alguns coisa. As pessoas precisam cumprir com seus compromissos. Estão trabalhando sem saber nem quanto e muito menos quando receberão...Uma gestão modelo como já foi os Ferreira Gomes não podem deixar um descaso desses ocorrer..."