Deputado Moses viabiliza Aeroporto de Jijoca de Jericoacoara

O Aeroporto do Jijoca de Jericoacoara deve começar a operar entre abril e maio deste ano. A notícia foi dada pela equipe técnica da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), que durante esta semana realiza as últimas visitas antes da homologação do equipamento.





A notícia foi recebida com alegria pelos moradores da Região Norte do Estado, que há anos aguardavam pelo funcionamento do aeroporto. Quem também comemorou foi o Deputado Federal Moses Rodrigues (PMDB/CE), que desde que assumiu uma cadeira na Câmara vem atuando de forma contundente junto ao Governo Federal para viabilizar a conclusão das obras e a instalação dos equipamentos, para que o aeroporto pudesse funcionar o mais rápido possível. “Foi um trabalho intenso meu e do Senador Eunício, uma vez que não medimos esforços para a realização deste sonho. É a vitória de todos!”, disse Moses Rodrigues.





Desde 2015, o parlamentar sobralense vem se reunindo com representantes da ANAC e com o Ministro da Secretaria de Aviação Civil. “Para nós, essa é uma grande conquista. A chegada do aeroporto de Jijoca de Jericoacoara vai incrementar significativamente a economia da região através da geração de emprego e renda. Hoje, os municípios próximos sobrevivem, predominantemente, do turismo. Essa será mais uma porta de entrada para milhares de turistas brasileiros e estrangeiros, que todos os anos escolhem o Ceará como destino para férias”, destacou Moses Rodrigues.





O aeroporto de Jijoca de Jericoacoara está localizado no município de Cruz, a 240 km de Fortaleza. Com investimento da ordem de R$ 47 milhões, o equipamento possui a segunda maior pista do Estado, com 2,2 mil metros de extensão e capacidade para receber 1200 voos por ano.









Saiba mais





No dia 27 de agosto de 2015, técnicos da ANAC que participaram de uma Audiência Pública no município de Sobral para tratar dos aeroportos de Sobral e de Jijoca de Jericoacoara.