DERRAMAMENTO DE SANGUE EM SOBRAL: UM MORTO E OUTRO BALEADO NO RESIDENCIAL CAIÇARA

A violência não dá trégua na cidade de Sobral! A violência aumenta a cada dia. Um crime de morte movimentou o plantão policial durante a madrugada de hoje, dia 23. De acordo com as informações, aproximadamente dez elementos chegaram no local gritando o nome de uma facção criminosa, e dizendo que quem mandava lá eram eles, em seguida efetuaram vários tiros, vindo a atingir duas pessoas, uma delas conhecida apenas por Carlos Jean, de 15 anos, que veio a óbito no local. Uma outra pessoa foi baleada e socorrida para uma unidade hospitalar. A polícia militar juntamente com a equipe da perícia forense estiveram no local realizando os primeiros levantamentos. O corpo do jovem foi encaminhado para o IML.





A Polícia Civil abriu um inquérito policial para apurar os fatos.





Com informações de O Sobralense