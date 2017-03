Confira o desabafo do internauta na íntegra:

"Às vezes fico imaginando como as pessoas são mal educadas, por onde se anda você ouve alguém criticando o VLT, eu mesmo detesto mais respeito às leis de trânsito, enquanto muita gente só fala mal, mas não respeita. Hoje presenciei uma cena que me chamou bastante atenção e resolvi registrar e fazer um desabafo, por que é muito fácil criticar, mas as pessoas são mal educadas, passam sobre a linha do VLT e ainda colocam o carro na sua frente como se vc não existisse. Tenho ctz que se nesse momento o VLT estivesse passando e atropelasse alguém as pessoas logo iriam afirmar que o VLT é o errado da situação. Eu sempre procuro evitar alguns lugares por onde passam o VLT, mas quando não há jeito, sempre respeito as regras. Segue aí algumas imagens que registrei e tenho ctz que muita gente presencia também. Vamos fazer a nossa parte também neh?!"