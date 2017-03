Desembargador cearense e filho são alvos de ação penal acusados de vender sentenças da Justiça pelo Whatsapp

Carlos Rodrigues Feitosa e o advogado Fernando Feitosa cobrariam entre R$ 70 mil e 500 mil.

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça aceitou a denúncia da Procuradoria-Geral da República e abriu, nesta quinta-feira (16), ação penal contra o desembargador cearense Carlos Rodrigues Feitosa e o seu filho, o advogado Fernando Feitosa. Eles são acusados de vender sentenças do Tribunal de Justiça do Ceará pelo Whatsapp.





Segundo STJ, Fernando “organizou e liderou o ajuste para recebimento das vantagens indevidas pelo comércio de pelo menos cinco sentenças, com a atuação de seu pai".





Trecho da acusação revela que “parte da atividade era organizada por meio de um grupo de WhatsApp e as cobranças, segundo investigações, variava de R$ 70 mil a R$ 500 mil”.





Além de Carlos e Fernando, mais 8 pessoas são acusadas de participar do esquema.