Duas pernas humanas encontradas no Bom Jardim

Duas pernas humanas foram encontradas na manhã de ontem, dia 17, na rua Valdemar Paz no bairro Bom Jardim, a polícia acredita que os membros sejam do jovem de 16 anos esquartejado esta semana no mesmo bairro. Na quarta feira (15), a cabeça de Vitor Leonardo foi deixada por desconhecidos na rua coronel João Correia no Bom Jardim, mas faltavam as penas e braços que agora começam a aparecer. A ousadia do grupo criminoso em desafiar as autoridades do estado vem assustando os moradores do bairro, pois a cada dia os autores da barbárie parecem enviar mensagens através dos restos mortais do jovem.





Fonte: Gazeta Imperal

Fotos André Sousa