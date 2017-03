ESPETACULAR: Chuvas no Ceará resgatam a beleza da Bica do Ipu; vídeo

Com as boas chuvas que caem no município do Ipu (Zona Norte), eis que voltou, de forma intensa, a tradicional bica. Sem dúvida, um grande reforço para o setor turístico da cidade. No vídeo postado por leitor do Blog, eis essa beleza da natureza.





A Funceme informou, em seu boletim diário, que, até as 9 horas deste domingo, choveu em 48 municípios. Confira as maiores:





Granja (Posto: Timonha) : 59.0 mm





Granja (Posto: Adrianopolis) : 41.0 mm





Ibaretama (Posto: Fazenda Niteroi) : 38.0 mm





Russas (Posto: Peixe) : 37.6 mm





Santa Quitéria (Posto: Trapia) : 37.2 mm





General Sampaio (Posto: Jurema) : 31.0 mm





São Gonçalo Do Amarante (Posto: Sao Goncalo Do Amarante) : 30.0 mm





Meruoca (Posto: Meruoca) : 29.0 mm





Coreaú (Posto: Sitio Urubu) : 26.0 mm





Frecheirinha (Posto: Frecheirinha) : 26.0 mm.





Com informações do Blog do Eliomar de Lima