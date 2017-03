CAOS EM SOBRAL: ESTÁ FALTANDO ÁGUA NA RUA CEL. JOSÉ INÁCIO

Caos no abastecimento de água na cidade de Sobral! Moradores da Rua Cel. José Inácio, no Centro de Sobral, estão sofrendo bastante com a falta de água nas suas torneiras. Há aproximadamente uma semana que está faltando o líquido precioso. Os moradores solicitam com urgência a solução do problema.

Fonte: Sobral 24 horas c/ Vc Repórter