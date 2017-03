10 ALIMENTOS QUE AJUDAM A AUMENTAR A POTÊNCIA - TANTO EM HOMENS COMO EM MULHERES!

Muita gente não acredita no poder dos alimentos considerados afrodisíacos.

No entanto, não foi por acaso que Hipócrares disse “Fazei do alimento o vosso remédio” – foi com toda a sabedoria do sábio considerado o pai da medicina.





Enfim, a alimentação influencia sim em todos os processos do organismo - inclusive nos quesitos vigor e desejo.





A lista a seguir apresenta uma relação de dez alimentos que melhoram a performance.





O consumo regular desses alimentos, numa dieta sem excesso de gordura e álcool, além do total afastamento de vícios como o cigarro, pode melhorar muito a energia e o vigor.





Experimente e verá.





1 – Amêndoas





O número 1 da lista são as amêndoas, consideradas o símbolo da fertilidade.





Elas são ricas em minerais como o zinco e o selênio e na vitamina E, que contribuem para o vigor e para a fertilidade.





A ingestão regular de amêndoas aumenta os níveis do hormônio masculino.





2 – Aspargos





Infelizmente os aspargos são legumes caros.





Mas, se puder, vale gastar um pouco mais, pois se trata de um dos melhores alimentos para elevar o vigor.





O ingrediente-chave no legume é o folato, substância que ajuda na produção de histamina, responsável pelo desejo.





Um nível adequado de histamina é essencial se você quer ter uma vida ativa.





3 – Vegetais verdes





As folhas verdes, como rúcula, brócolis, acelga e couve, são ricas em minerais como magnésio e cálcio, que são facilmente absorvidos pelo nosso organismo.





Esses minerais purificam o sangue, fazendo-o fluir facilmente por todas as partes do corpo e isso resulta em um melhor desempenho.





4 – Banana





Bananas sempre foram conhecidas por melhorar a performance, pois são ricas em potássio, peça-chave na força muscular.





Durante o ato, os músculos se contraem constantemente.





Portanto músculos fortes são necessários para um desempenho melhor.





5 – Chocolate amargo





O chocolate amargo é uma ótima opção para melhorar o desejo.





Com pelo menos 70% de cacau, o chocolate tem um estimulante chamado feniletilamina, substância que libera as mesmas endorfinas que são liberadas pelo corpo durante o sexo.





6 – Maca-peruana





A maca é uma das plantas medicinais mais poderosas do mundo.





Originária do Peru, é um forte estimulante do desejo.





Ela regula os hormônios tanto nos homens como nas mulheres, melhora a função e também contribui para a saúde como um todo.





Geralmente consumida em pó, ela pode ser adicionada a sucos, vitaminas e sobremesas, garantindo um melhor sabor.





7 – Morango e outras frutas





O morango contém altos níveis de ácido fólico, responsável por manter as artérias desobstruídas e limpas, e um fluxo de sangue adequado é importante para melhorar a performance.





Esta fruta também possui antioxidantes que fazem muito bem à saúde.





O morango, infelizmente, é uma das culturas mais intoxicadas por pesticidas.





Por isso, se possível, procure consumir morangos orgânicos.





8 – Semente de abóbora





As sementes de abóbora são ricas em zinco, também conhecido como “mineral do sexo”.





O zinco é um elemento essencial para a produção de testosterona.





Ou seja, quando você come sementes de abóbora regularmente, o seu nível de testosterona aumenta.





É recomendado consumir as ostras cruas e frescas e sementes como de abóbora.





9 – Aipo





O aipo ajuda o seu corpo a produzir androsterona, um hormônio que é liberado pelo suor masculino – a mulher respira o ar com esse hormônio e sua vontade aumenta.





10 – Melancia





A melancia aumenta os níveis de um aminoácido chamado l-arginina, que é usado em tratamentos para disfunção erétil.





Esta dica não substitui um especialista. Consulte sempre seu médico.





