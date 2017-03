Eunício anuncia liberação de R$ 81 milhões para 50 municípios cearenses

Senador também confirma envio de R$ 33 milhões somente para Região Metropolitana de Fortaleza.

O presidente do Senado, Eunicio Oliveira, informou agora há pouco ao portal Ceará News 7 que foi confirmada a liberação de R$ 33 milhões para investimento em serviços de abastecimento de água na Região Metropolitana de Fortaleza, através do Ministério da Integração.





Na semana passada Eunício Oliveira se reuniu com o governador Camilo Santana (PT) e garantiu empenho em projetos nas áreas de mobilidade urbana, saúde e abastecimento de água. O recurso será encaminhado ao Governo do Estado, que ficará responsável pela utilização.





Interior do Estado





Eunicio também anunciou a liberação de R$ 81 milhões para 50 municípios cearenses. O valor também será direcionado para projetos de abastecimento de água e adutoras. A confirmação aconteceu após reunião com o ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho.





Preço do milho no Ceará





Ainda nesta quarta-feira, Eunício se reúne com o presidente da República, Michel Temer. Em pauta, a manutenção da aposentadoria dos agricultores e a redução do preço do milho que chega ao Ceará. Atualmente os produtores pagam R$ 67,00 e o produto chega do Estado no valor de R$ 32,00.