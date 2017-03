Eunício assegura em orçamento recursos para duplicação da BR-222

O projeto é uma das principais lutas do deputado Moses, desde que foi eleito deputado.

O deputado federal Moses Rodrigues se encontra em Sobral desde a manhã desta sexta-feira, ele que veio recepcionar o senador Eunício Oliveira, e também a diretoria do Banco do Nordeste, inclusive o presidente da Instituição, Marcos Holanda, que aqui comandou um encontro com os agricultores da zona norte, para tratar sobre o decreto de regulamentação da Lei de Renegociação de Dívidas Rurais (Lei 13.340, de 28 de setembro de 2016), que trata da liquidação ou renegociação de dívidas rurais contratadas até dezembro de 2011, com descontos que podem chegar a até 95% sobre o saldo devedor nos casos de liquidação.





Aproveitando o ensejo de mais um final de semana em que passo com os sobralenses, o deputado Moses, como sempre tem feito desde que se tornou político e representante do povo cearense, anunciou mais um importante projeto para Estado, que é o início da duplicação da BR-222, sendo o primeiro trecho o compreendido entre o início da BR-020 até o distrito industrial do Pecém. As obras, segundo o parlamentar, serão iniciadas já no segundo semestre deste ano, uma vez que todos os recursos necessários já estão assegurados por iniciativa do presidente do Senado, Eunício Oliveira, que anunciou a "boa nova" a Moses, na manhã de hoje.





O assunto tem sido pauta permanente de trabalho de Moses Rodrigues. Em dezembro, o parlamentar sobralense oficializou a destinação de emenda individual de R$ 1 milhão para realização do estudo de viabilidade.





“Desde o inicio de meu mandato esse tem sido um assunto tratado com bastante atenção. A duplicação da BR-222 vai trazer desenvolvimento econômico para Estado do Ceará, pois é uma das principais vias de acesso de veículos de cargas ao terminal do Complexo Industrial e Portuário do Pecém, assim como é responsável pela distribuição de parte de nossa produção para o Norte do país”, destacou Moses.









A duplicação beneficiará o Estado do Ceará e a população dos municípios que são cortados por esse trecho, como: Caucaia, São Luiz do Curu, Pecém, São Gonçalo do Amarante, Umirim, Itapajé, Irauçuba, Forquilha.