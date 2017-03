Eunício Oliveira anuncia repasse de R$ 10 milhões para três hospitais de Barbalha

As unidades de saúde atendem a 42 municípios do Cariri.

O presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), esteve em Barbalha, nesta sexta-feira (31), para anunciar a liberação de R$ 10,9 milhões de recursos federais para os hospitais do Coração do Cariri, São Vicente de Paulo e Santo Antônio.





Ao todo, os hopitais atendem a 42 municípios da região. “A política só faz sentido se puder transformar para melhor a realidade das pessoas. Hoje, por meio da política, me sinto muito mais realizado como ser humano, por fazer o bem sem saber a quem”, disse Eunício.





O repasse é divido em R$ 10,472 milhões para a oncologia e R$ 519 mil para a cardiologia.