Eunício recebe Camilo na Presidência do Senado e diz que sempre estará aberto ao diálogo pelo povo do Ceará

Na pauta, investimentos na área da saúde e para o abastecimento de água.

O presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB), recebeu nesta terça-feira (7) o governador Camilo Santana em Brasília. Os dois usaram o Facebook para divulgar o registo do encontro.

Em sua postagem, Eunício destacou que sempre estará aberto ao diálogo para tudo que for de interesse do Ceará e que possa ajudar o "desenvolvimento da nossa gente".

Camilo Santana ratificou a mensagem do presidente do Senado e informou que nesta quarta-feira (8) continua "na Capital Federal em busca de recursos para nosso estado".

Confira as postagens de Eunício e Camilo na íntegra:

"Recebi hoje, na Presidência do Senado, o governador do Ceará, Camilo Santana. Na pauta, projetos em andamento no estado, como o metrô de Fortaleza, investimentos na área da saúde e para abastecimento de água na Capital e região metropolitana, que ainda se encontram em situação de emergência.





Aqui no Senado, tudo que for de interesse do Ceará, estaremos sempre abertos ao diálogo e trabalhando em prol do desenvolvimento da nossa gente.

Esta noite, em Brasília, reuni-me com o presidente do Senado, Eunício Oliveira. Conversamos sobre assuntos de interesse do Ceará, como investimentos em infraestrutra hídrica, saúde e mobilidade urbana, entre outros. Amanhã sigo na Capital Federal em busca de recursos para nosso estado. Uma excelente noite a todas e a todos!"