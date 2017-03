Ex-vereador denuncia descaso da Câmara de Sobral com investigação sobre esquema de doação de terreno

Gilmar Bastos ainda pediu o auxílio da PF para combater crime organizado na Cidade, mas também foi ignorado.

O ex-vereador de Sobral Gilmar Bastos apontou o descaso da Câmara Municipal diante de uma série de denúncias protocolada na Casa referente, inclusive, ao esquema de doações de terrenos públicos a aliados do grupo político do prefeito Ivo Gomes (PDT), irregularidade confirmada pelo ex-secretário do município Marcos Villas-Bôas.





Em novembro de 2016, Gilmar requereu, junto à Câmara, investigação do Ministério Público Estadual do Ceará (MPCE) sobre a existência de uma "quadrilha organizada atuando na cidade de Sobral com vários pedidos de usocapião junto à justiça estadual de diversos terrenos público". Segundo o ex-vereador, as ações seriam fraudulentas preparadas para "enganar os magistrados" envolvendo "muitos figurões" da cidade.

Gilmar já vinha denunciando o esquema desde outubro de 2015 na Casa, mas os casos nunca foram levados adiante.





Câmara incendiada





Outra solicitação do ex-vereador não levada adiante foi o pedido da presença da Polícia Federal (PF) no Município. No dia 20 de abril de 2016, Gilmar solicitou o apoio da PF para combater o crime organizado, "formado de traficantes de drogas e de armas que vem assolando a população sobralense com assaltos, roubos, assassinatos e outros delitos de gravidade". Na matéria, o ex-vereador atribui o ataque à sede da Câmara Municipal, ocorrido no dia 13 de abril de 2016, às facções criminosas. O prédio, tombado pelo Iphan, foi pichado e incendiado. "O Governo Estadual tem demonstrado ineficiência para combater tais ações", ressaltou.

Confira outras denúncias: