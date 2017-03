EX-VEREADOR E PRESIDENTE DO PSB GANHA CARGO NA GESTÃO IVO GOMES

Derrotado na eleição de vereador em outubro de 2016, o radialista Gilmar Bastos (foto) vai ser contemplado com um cargo comissionado na gestão do prefeito Ivo Gomes (PDT) em Sobral.





Com uma longa trajetória em ocupar cargos em comissão no legislativo sobralense, através de apadrinhamento político, antes de assumir o mandato de vereador (2013-2016), o agora presidente do PSB de Sobral ocupará um cargo de assessoramento na área de comunicação.