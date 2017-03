Exames de direção vão ser monitorados por câmeras dentro e fora dos carros

Município de Sobral foi o primeiro a implantar o sistema de monitoramento do Detran em exames práticos de direção.





O Detran do Ceará vai adotar o sistema de videomonitoramento e telemetria durante o exame prático de direção. Câmeras e sensores devem ajudar a evitar fraudes.





Até o final de julho, todos os exames de direção do Ceará vão ser monitorados por câmeras, dentro e fora dos carros usados nos testes. As digitais do aluno e do servidor do Detran também vão ser colhidas e repassadas a um tablete. Só então, a prova começa. O anúncio foi do superintendente do órgão, Igor Ponte.





Tudo vai ser visto em tempo real numa central de monitoramento, inclusive imagens de 360 graus que pegam toda a área externa dos carros. O superintendente do Detran garante que o aluno não vai arcar com os custos desse novo método.





Os primeiros testes já aconteceram na cidade de Sobral, onde o Ministério Público constatou irregularidades no processo durante o ano de 2016. O projeto-piloto deve passar ainda por outras cidades antes da total implantação. Veja mais detalhes no vídeo do Jornal Jangadeiro, da TV Jangadeiro/SBT:

Fonte: Tribuna do Ceará