Excesso de buracos prejudica trânsito em Sobral

O trânsito na cidade de Sobral está cada vez mais caótico, o fator que mais tem intensificado esse mal são os enormes buracos no asfalto, que diariamente colocam em perigo a vida dos motoristas e motociclistas sobralenses, tendo que fazer manobras arriscadas para desviar e não ocasionar um acidente.





As chuvas aumentaram potencialmente esse problema, deixando verdadeiras “crateras” na pista e essa questão deixa de ser mais um fato isolado de apenas um ou dois bairros, a cidade inteira está afetada e a população não aguenta mais essa situação.





O Sobral News entrou em contato com a assessoria de comunicação da Prefeitura para saber quais medidas estão sendo tomadas para sanar esse problema. Nos foi informado que no dia 21 de fevereiro desse ano foi iniciada a operação de recuperação da malha asfáltica e recapamento dos buracos da cidade, segundo o setor, essa intervenção é realizada todos os dias com equipes distribuídas pelas ruas para tapar os buracos, mas para isso acontecer a própria população deve ligar para o disque serviço e denunciar onde tem a necessidade de regeneração.





Vale salientar que Sobral é um dos poucos municípios do ceará que possuem usina de asfalto. Equipamento doado pelo então Governador Tasso Jereissati, em 1997, no início da primeira gestão de Cid Gomes como prefeito.





Para denunciar, o número do disque serviço é: (88) 3677-1177





Veja mais fotos: