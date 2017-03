Fim de semana deve ser nublado e chuvoso em todo o Ceará, diz Funceme

Nesta sexta, choveu até 120 milímetros em 122 municípios cearenses. Chuvas de fevereiro amenizaram a severidade da seca no estado.

O Ceará teve chuvas de até 120 milímetros em 122 cidades nesta sexta-feira (17). De acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos, a previsão é de mais chuvas durante o fim de semana, provocadas por uma zona de convergência intertropical.





As chuvas mais fortes ocorridas nesta sexta foram na cidade de Altaneira, com 120 milímetros. Também choveu forte em Assaré (120), Porteiras (88), Missão Velha (87) e Ibaretama (56). Em Fortaleza, a precipitação foi de 50 milímetros, de acordo com o monitoramento da Funceme.





Neste sábado e domingo (18 e 19), a previsão é de nebulosidade variável com possibilidades de chuva em todas as regiões do Ceará.





Nos 17 primeiros dias de março, o Ceará já acumula 144 milímetros de chuva, mais do que em todo o março de 2016, quando foram acumulados 129 milímetros, segundo os registros da Funceme.





Redução da severidade da seca

O número de regiões do Ceará afetadas por "seca excepcional", o nível mais severo, reduziu com as chuvas ocorridos em fevereiro no estado, 30% acima da média histórica. Até janeiro deste ano, toda a região Sul do Estado, Sertão Central e parte da região Norte enfrentavam a situação mais severa de seca.





O novo estudo, divulgado nesta quinta-feira (16) pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), mostra apenas uma parte do extremo sul do Ceará no nível mais crítico de estiagem.





As regiões Jaguaribana, onde estão localizados os açudes mais estratégicos para o abastecimento da Região Metropolitana de Fortaleza-RMF, além de Sertão Central e Inhamuns, estão com configuração de Seca Extrema, um nível abaixo do pior índice.





Com informações do G1