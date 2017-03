FIM DOS TEMPOS: Bebê morre asfixiado e Polícia Civil suspeita que mãe tenha dado cocaína

Mulher foi presa durante a tarde no bairro Aureny III, no sul de Palmas. Jovem confessou que consumiu bebida e droga antes de dormir.

Um bebê de apenas um mês morreu asfixiado na madrugada deste sábado (4), em Palmas, após a mãe supostamente dormir e rolar para cima dele. Taynara Siel Lemos, de 20 anos, foi presa em flagrante por homicídio doloso qualificado, quando há intenção de matar. A delegada Jacqueline Coimbra, informou que a mulher confessou ter consumido bebida alcóolica e cocaína durante a noite. Além disso, há a suspeita de que ela deu a droga para o menino.





A delegada informou que tem essa suspeita porque o menino estava com as narinas inchadas, que é um indício do uso da droga. Por causa disso ela pediu exame toxicológico do bebê, que se chamava Davi Emanuel e ainda não foi registrado.

A mulher foi presa na tarde deste sábado no bairro Aureny III, na região sul de Palmas. Ela mora em Gurupi, no sul do estado, e estava na capital para visitar o pai do menino, que está preso na Casa de Prisão Provisória de Palmas (CPP).





Taynara Siel disse à polícia que não conseguiu ver o companheiro e iria voltar para Gurupi, mas durante a noite consumiu as drogas com uma outra mulher. Quando acordou, encontrou o menino sem vida. Ela alega que foi um acidente e nega ter dado cocaína para o menino.





Ainda segundo a polícia, a jovem tem ficha criminal por roubo e um registro de aborto. Ela foi levada para o Instituto Médico Legal (IML) de Palmas e depois para a Unidade Prisional Feminina de Palmas.





O G1 acompanhou a chegada da mulher no IML. Ela foi questionada sobre o caso, mas disse que não queria falar.