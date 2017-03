Confira na íntegra:

"É com muita indignação que venho tornar público a falta de respeito desse motorista estacionando seu veículo em cima da calçada, atrapalhando o fluxo dos pedestres e dos veículos. Estava eu ali e me deparei com esse carro atrapalhando a trânsito. Fica localizado na Rua Joaquim Ribeiro."