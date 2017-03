FUNCIONÁRIOS DA GRENDENE COLOCAM A "BOCA NO TROMBONE"!

A reclamação é sobre o reajuste salarial, que segundo o denunciante, em Sobral foi de 4,69% e em Fortaleza foi de 8%.

Confira a denúncia na íntegra:

"Bom dia!









Venho através deste blog, desabafar sobre a situação do trabalhadores do setor calçadistas(Grendene) e de Sobral e região, há alguns meses esperamos pelo aumento salarial de 2017, no entanto, ontem(24/03) surgiu um boato (depois confirmado por um membro do sindicato) dentro das fábricas que o aumento deste ano seria de 4,69%, onde em Fortaleza seria de 8%.









A partir daí vem minha indignação e de grande parte dos trabalhadores, que nosso Sindicato que nunca foi do associado, sempre está do lado do empresa, já estes acordo são feito entre eles, como pode em Fortaleza, a mesma empresa, porém outro sindicato conseguir 8% de aumento? A desculpa de crise não cola mais, até porque ano passado a empresa teve lucros exorbitantes e ainda seu proprietário doou milhões as campanhas políticas de 2016, é absurdo dar um aumento miserável desse.









Sabemos da fragilidade do sindicato, já que é regido pela empresa e só serve para fazer cobranças indevidas aos seus associados. O trabalhador calçadistas de Sobral tem que acordar com essa situação."