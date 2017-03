Governo anuncia convocação de aprovados em concurso da Polícia Militar

Na primeira chamada, foram convocados 1.400 homens.

O governador Camilo Santana anunciou, nesta quinta-feira (09), a convocação da 1ª turma de aprovados no último concurso público para ingresso na Polícia Militar do Ceará. Segundo o chefe do executivo, o reforço no efetivo da corporação tem o objetivo de ampliar a atuação do programa Raio no interior do Estado. “O Secretário André hoje fez a convocação dos primeiros 1.400 profissionais da PM do último concurso, que fiz no ano passado. São 4.200 homens, vou chamar em três turmas. A primeira turma já vai iniciar o seu treinamento na Academia, a aula inaugural está prevista para o dia 03 de abril. E aí, a partir dessa turma que será formada, nós já vamos convocar uma seleção para novas turmas de Raio, pois eu quero implementar em algumas cidades de médio porte no interior do Ceará”, disse.





A convocação foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE), desta quinta-feira (09), e traz o resultado definitivo da 2ª etapa (inspeção de saúde) do concurso e as informações necessárias à matrícula da 1ª turma do curso de formação profissional.





A primeira fase das matrículas acontece no período de 13 a 15 de março e será realizada via internet, no endereço eletrônico . Já na segunda fase, o candidato deverá realizar a entrega da documentação exigida no edital, na sede da Academia Estadual de Segurança Pública do Ceará (AESP|CE). O atendimento da matrícula presencial será realizado entre os dias 20 e 23 de março, de acordo com o cronograma contido no edital de convocação.





A homologação das matrículas, a convocação para a aula inaugural e o início do Curso de Formação Profissional serão publicados no Diário Oficial do Estado do Ceará na data provável de 29 de março de 2017.





Via Cnews