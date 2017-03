GRANJA-CE: HOMEM É ESFAQUEADO E MORTO DURANTE BRIGA EM SANTA TEREZINHA

Um pedreiro foi esfaqueado e morto durante uma briga próximo a um bar no distrito de Santa Terezinha, zona rural do município de Granja. O sinistro aconteceu por volta das 19h20 de sábado, 18.





Era por volta das 20h10 quando os pm’s do destacamento de Granja foram informados por um funcionário da UPA 24h que um homem identificado como Francisco Antonio dos Santos, 30 anos, residente em Santa Terezinha, havia dado entrada naquela unidade já em óbito com três perfurações a faca na altura do peto esquerdo.





Segundo informes repassados por parentes da vítima, por volta das 19h20, a mesma se encontrava bebendo no “Bar do Carlinhos”, que fica na referida localidade, quando se envolveu em uma briga com um indivíduo conhecido por Sansão de Oliveira Alves, 22 anos, residente também em Santa Terezinha. Armado com uma faca, Sansão teria esfaqueado a vítima e se evadido.





Policiais militares do destacamento de Granja passaram todo a noite realizando diligências pelo referido distrito mais não conseguiram êxito na captura do elemento. Ainda segundo informes colhidos no local da ocorrência, a briga se deu por motivos passionais. Com esse caso, o município de Granja chega ao terceiro crime de morte ocorrido neste ano.

