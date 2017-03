GRAVE DENÚNCIA: UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE SOBRAL SEM MÉDICO

A saúde de Sobral vai de mal a pior! Um verdadeiro descaso para os sobralenses. Uma mãe foi com seu filho de 10 anos doente com febre alta para ser medicado na unidade mista de saúde, por volta das 12:30h deste sábado (18), mas quando chegou na unidade hospitalar teve uma triste surpresa, os dois médicos que estavam de plantão tinham ido almoçar e o hospital estava a "Deus Dará". A mãezinha voltou para casa com seu filho chorando, pois não tinha médico naquele horário no hospital.





Em tempo





O que está acontecendo com a saúde pública de Sobral? Que vai de mal a pior! A cada dia a saúde piora. Para onde estão indo os milhões arrecadados com impostos? E o hilário é que ainda querem criar o programa "REMÉDIO JÁ", se não tem nem médico, imaginem remédio com entrega em domicílio. De fato a saúde pública de Sobral está no total abandono. Está agonizando!





Fonte: Sobral 24 horas

Foto divulgação