Homem morre ao ir cobrar dívida de um boné

Crime aconteceu no município de Caucaia.

Um homem identificado como Taime Jhowsey, 30, vendedor de roupas e proprietário de uma pequena confecção no Planalto Icaraí em Caucaia, foi morto após cobrar uma dívida de uma venda de um boné que estava atrasada há seis meses.





Segundo informações, ao encontrar-se com o devedor, a vítima ficou aguardando em frente a casa do mesmo e foi alvejada com disparos de arma de fogo. Ainda de acordo com informações, os dois homens que praticaram o homicídio estavam em uma moto e chegaram gritando as siglas "PCC", referente ao Primeiro Comando da Capital.





O crime será investigado pela divisão de homicídios e proteção a pessoa.





Com informações do portal Cnews

Foto ilustrativa