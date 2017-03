Homem vai pescar e captura crânio humano em lagoa na Grande Fortaleza

Um homem tomou um grande susto no final da manhã da última quarta-feira (8). Ele estava pescando na Lagoa do Mingau, no Distrito Industrial, no município de Maracanaú, mas, ao puxar a rede, acabou pescando um crânio humano.





A polícia e a perícia foram acionadas. Buscas





foram feitas no local para encontrar o restante da ossada, mas sem sucesso. Veja todos os detalhes no vídeo do Programa Barra Pesada, da TV Jangadeiro/SBT:

Fonte: Tribuna do Ceará