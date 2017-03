Homens sequestram funcionário de um circo no Distrito de Baixa-Fria, em Santana do Acaraú

Dois homens armados com armas de fogo, chegaram em um carro preto não identificado por volta das 20h45min de hoje (11) na sede do distrito de Baixa-Fria, distante 18 km da cidade de Santana do Acaraú e invadiram um circo, que está armado no local e pegaram levaram (a força) o funcionário Lenilson Viana. A vítima foi espancada e levada pelos bandidos. O veículo seguiu a estrada que liga Baixa-Fria ao município de Santana do Acaraú, em alta velocidade. Os moradores atiraram pedras e paus na tentativa de barrar o carro, mas os indivíduos conseguiram fugir.





A PM foi acionada, realizou diligências no intuito de conseguir interceptar os homens, mas até o fechamento desta matéria os bandidos não foram presos.





Na comunidade, a população está apavorada com a ação dos criminosos. Ninguém conseguiu identificar as características do veículo.