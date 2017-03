Idoso de 70 anos é acusado de balear a ex de 22 anos por não aceitar o fim do relacionamento

Na tarde desta última quinta-feira (02) um idoso de 70 anos se entregou após tentar matar sua ex-companheira de 22 anos em Goianápolis (59 km de Goiânia). De acordo com a Polícia Militar, o acusado identificado como Agride Marques não aceitava o fim do relacionamento e teria cometido o crime porque a vítima Kelly Raiane teria se envolvido com outra pessoa. A jovem está internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Urgências e Emergências de Anápolis (HUANA) e de acordo com a unidade médica, seu estado de saúde é considerado estável. Ainda segundo informações, o crime ocorreu nesta última terça-feira (28) onde Kelly foi atingida pelo disparo perto da casa onde morava. “Ele ficou sabendo desse outro relacionamento e a procurou. De carro ele chegou próximo a ela e pediu para que ela entrasse no veículo, mas como ela não quis, ele sacou o revólver, atirou e fugiu”, destaca o cabo da PM Fernando Ribeiro Luiz. A arma de fogo calibre 32 utilizada no crime foi localizada em uma chácara próxima à cidade após denúncia anônima, mas no local o acusado não foi encontrado. Horas depois ele se apresentou na delegacia acompanhado de um advogado. Ele foi ouvido e liberado em seguida. O caso será investigado pela Delegacia de Polícia Civil da região.





Repórter Cidades/Plantão Policial Jerry Mesquita