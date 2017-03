VÍDEO: INCRÍVEL! MAIS UM ACIDENTE ENVOLVENDO A ESTRUTURA DO VLT DE SOBRAL

O acidente foi registrado na tarde desta quarta-feira, dia 29, por volta das 16:30h, na Av. John Sanford, bairro Junco. O ônibus passava no cruzamento, quando a cancela do metrô baixou e por pouco não aconteceu uma tragédia, pois o ônibus estava lotado com alunos da rede pública municipal. Felizmente, no sinistro houve apenas danos materiais.





Uma equipe de trânsito da Secretaria de Segurança do município esteve presente no local, realizando os procedimentos legais,





Confira o vídeo:

Fonte: Sobral 24 horas