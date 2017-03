INCRÍVEL! Mesmo algemado, fugitivo percorre 70 quilômetros a cavalo e é detido em SC

O preso Johny Dias de Oliveira, de 23 anos, fugiu a cavalo e percorreu 70 quilômetros na BR-470.

Mesmo algemado, o preso Johny Dias de Oliveira, de 23 anos, fugiu a cavalo e percorreu 70 quilômetros na BR-470, em Indaial, em Santa Catarina. O homem, que fugiu do presídio Rio do Sul onde cumpria pena por roubo, estava foragido. Policiais militares que faziam ronda na rodovia estranharam a atitude do rapaz e o pararam.





Para surpresa dos policiais, o homem estava algemado e ainda com o uniforme do presídio. Para não chamar a atenção, Johny colocou a camisa sobre os braços para esconder as algemas, mas acabou sendo flagrado.





O rapaz confessou aos policiais que havia escapado durante um atendimento médico e ficou escondido na mata durante cinco dias, até roubar um cavalo de uma propriedade rural próxima e fugir pela BR-470. Ele tentava ir até Balneário Camboriú.





Quando os policiais fizeram a abordagem, o cavalo pisou no pé de um dos policiais, que precisou ser levado ao hospital para tratar de uma luxação.





Fonte: Extra