INCRÍVEL! Morador de Quixadá registra momento de raio próximo à pedra da Galinha Choca; assista

O vídeo impressionante mostra a explosão. Este ano, o Ceará já supera o número de raios registrados em 2016.

Um raio que atingiu morro vizinho ao açude do Cedro e à pedra da Galinha Choca, em Quixadá, no sertão central do Ceará, causou uma explosão nesta quinta-feira (23). O fenômeno foi registrado por um morador que divulgou o vídeo em redes sociais.





“Olha o raio! Tu viu?“, diz o rapaz, assustado com a imagem que ele mesmo registrou. A queda do raio aconteceu em uma das regiões que mais sofrem com a estiagem, após cinco anos de seca.





Este ano no Ceará, a incidência de raios já é maior do que todo o ano de 2016, sinal de que 2017 está com maior incidência de chuvas.





De acordo com o Sistema de Monitoramento de Descargas Atmosféricas da Enel, de 1º de janeiro até a quinta-feira (23), foram registrados 24.664 raios, número maior se comparado ao ano todo de 2016, quando foram registrados 22.596 descargas.





Veja o vídeo do momento:

Videos Veja mais sobre: noticias

Fonte: Tribuna do Ceará