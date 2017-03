Integrante de banda de forró é preso por suspeita de estuprar adolescente

A detenção se deu após a realização de um show, no bairro Maraponga, em Fortaleza.

Um integrante de uma banda de forró foi preso, na madrugada do último domingo (26), em Fortaleza, por suspeita de estupro de um adolescente no ano de 2013. A detenção se deu após a realização de um show, no bairro Maraponga.





O cearense Emerson Eli Barbosa Nunes, 39, que atua como backing vocal da banda Toca do Vale, teria cometido estupro a um adolescente do sexo masculino, que tinha 13 anos de idade na época.





O músico estava sendo investigado há cerca de três meses pela Delegacia de Combate à Exploração da Criança e do Adolescente (Dececa). "Ele estaria induzindo um adolescente, com conversas libidinosas e pornográficas, relatou a delegada titular da Dececa, Ivana Timbó, em coletiva de imprensa realizada nesta terça-feira (28).





Estupro ou Estupro de Vulnerável





Questionada a razão pelo qual o crime não ter sido enquadrado como estupro de vulnerável, Timbó foi enfática: "o entendimento, aqui do poder Judiciário, é de que houve um estupro (...) O Ministério Público e a 12ª Vara Criminal devem ter colhido novas provas para o crime ser de estupro".





Prisão ocorreu após show





A Justiça expediu o mandado de prisão, que foi cumprido pela Dececa dentro de uma casa de entretenimento, após o show da banda Toca do Vale. "A prisão foi tranquila. Os nossos policiais passaram toda a noite no local e esperaram o show terminar. Foram explicados a ele os motivos da prisão e ele acompanhou a Polícia sem fazer nenhuma objeção. Aqui [na Dececa], ele se manteve em silêncio. Ele será ouvido na 12ª Vara Criminal", contou a delegada.





Durante a investigação, a Dececa encontrou troca de mensagens, pelas redes sociais, entre o suspeito e a vítima. Entretanto, o Ministério Público do Ceará (MPCE) e a Justiça reuniram mais provas que levaram Emerson Eli a ser autuado por estupro.





Fonte: Diário do Nordeste