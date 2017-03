Leitor denuncia a falta de iluminação pública na Rua Tubiba, no bairro Sumaré. O leitor relata que no boleto da conta de luz vez cobrando a taxa de iluminação pública, mas o serviço não existe na citada rua.

Confira a denúncia na íntegra:

"Boa noite, já faz três semanas que a Rua da Tubiba, no bairro do Sumaré, está às escuras. Pagamos a iluminação pública normal. É de lascar, segue as fotos."