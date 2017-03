INTERNAUTA COLOCA A BOCA NO "TROMBONE"!

Internauta denuncia o acúmulo de lixo no entorno da escola Osmar de Sá Ponte. Veja mais detalhes na reclamação do leitor:

"Ola bom dia. Venho aqui pedir para que você poste essa matéria. É que há vários dias nós que moramos aqui por perto da escola Osmar de Sá Ponte estamos nos deparando com uma situação que não tem fim, são dois problemas: as arvores da escola foram cortadas e o entulho (galhos) foram jogados por trás da escola, no caminho que dá acesso ao campo e a estação VLT, e todos os restos de lixo da escola estão sendo jogados no "pé" do muro. O outro problema é as carroças e carros que vem despejar entulhos no campo por trás das casas. Pedimos por favor, que os órgãos competentes nos ajude com esse problema."