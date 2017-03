INTERNAUTA DESABAFA E FAZ INDAGAÇÕES AO PREFEITO IVO GOMES

Confira o desabafo do internauta na íntegra:

"Caro Ivo Ferreira Gomes, não estou aqui para fazer uma denuncia, como tantos fazem aqui neste meio de comunicação. Vim aqui simplesmente para lhe fazer uma pergunta que SOBRAL inteira quer saber. O que é que estar acontecendo, digníssimo IVO??? Todos os dias nos blogs, nas rádios, nas ruas, nas instituições da prefeitura, só se ouve que os funcionários não são pagos. Um dia a reclamação e dos profissionais dá educação, outro dia e do restaurante popular, outro dia é dos profissionais dá saúde, o que é isso? Eu digo e repito eu votei em você, acreditei em você, eu não trabalho na prefeitura não. Graças a Deus tenho emprego com CLT assinada, mas mim doi ver o que as pessoas denunciam aqui. Foi pra isso IVO, que quis ganhar? Foi pra deixar pai de família passando fome? Deus mim livre um mês ficar sem o meu salário, imaginem o que esses país e mães de família estão passando. Que tanto arrumar a casa e esse? Que não arruma nunca. Salário do funcionário não se discute, se paga logo. Ano que vem tem eleição de novo, e esses daí que tão passando por isso vão votar em vocês de novo. Como é que o sobralense te dá um emprego, o melhor emprego de Sobral, que é o de prefeito. E você toma os deles. Eu estou com NOJO de você por isso. Tem 2 milhões pró carnaval, pra pagar pai de familia não tem. Estou triste, você disse que ia ser melhor que o VEVEU, mim desculpe você estar 100 pior. Mim perdoe pelas minhas palavras, não são criticas destrutivas, são críticas construtivas. Eu acreditei em você, minha esposa, meus filhos acreditaram em você, e você só piora as coisas. Repito não trabalho na prefeitura de Sobral, mais mim entristeço de ver os sobralense sofrendo tanto. Porque acreditaram em um sonho, que você prometeu.









Pague o povo, o dinheiro é deles, não é seu."