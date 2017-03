Izolda Cela recebe R$ 42 mil da gestão Camilo Santana para passar 9 dias nos EUA

Vice-governadora ficou de 10 a 19 deste mês em Boston para participar de curso.

No Diário Oficial do Ceará desta terça-feira (21), além dos despachos costumeiros, um número salta aos olhos do leitor mais atento: R$ 42.220,97.





Esse é o valor que a gestão Camilo liberou para a vice-governadora Izolda Cela participar durante nove dias nos Estados Unidos, mais especificamente em Boston, de um Curso de Liderança Executiva em Desenvolvimento da Primeira Infância.

Nos gastos, estavam incluídas diárias (R$ 14.329,32), passagens (R$ 26.383,30) e uma ajuda de custo (R$ 1.508,95).