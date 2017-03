Jogador vai bancar aulas particulares de espanhol e inglês para a namorada

Neymar está empenhado em transformar Bruna Marquezine em atriz internacional. Para isso, o atacante entregou o currículo de Bruna, seu nome e suas fotos aos produtores de "Triplo X - Reativado", longa no qual fez uma participação especial. Ao mesmo tempo, o jogador incentivou a namorada a tirar um período sabático da telinha, para poderem morar juntos na Espanha.





NEYMAR VAI BANCAR ESTUDOS DE BRUNA





Antes cotada para atuar em "Prova de Fogo" (de Walcyr Carrasco) e "O Sétimo Guardião" (prevista para ir ao ar em 2018 e de autoria de Aguinaldo Silva), ambas as novelas na faixa das nove da TV Globo e substitutas de "A Força do Querer", a atriz acabou sendo confirmada como protagonista da trama sucessora de "Novo Mundo". Nesse período sabático, Bruna vai estudar artes cênicas na Europa, além de ter aulas particulares de inglês e espanhol bancadas pelo namorado, segundo o colunista Ricardo Feltrin, nesta sexta-feira (3). A intenção da namorada do atacante do Barcelona é se aprimorar e ter maior base no que diz respeito à prática e teoria dramática, pois atuou, sempre, segundo ela mesma, de forma "intuitiva".





JOGADOR TAMBÉM RECORREU A ATOR





Na empreitada de ver Bruna como atriz internacional, o pai de Davi Lucca procurou Samuel L. Jackson, com quem dividiu cena no longa gravado em 2015. Neymar quer ainda arrumar uma participação para a namorada em algum filme a ser estrelado por Vin Diesel. De acordo com o colunista, como os longas estrelados pelo ator sempre contam com um time de mulheres, logo uma ponta poderia acabar alavando a carreira no exterior de Bruna, que alegou precisar dar um tempo ao deixar a trama de Walcyr.





BRUNA E NEYMAR TESTAM VIDA A DOIS





Desde que reataram o namoro, no final do ano passado, os namorados têm passado longos períodos juntos na Espanha. Com isso, Bruna já desembolsou mais de R$ 80 mil em viagens. O casal quer, dessa forma, testar a vida a dois para testar o casamento, que se depender dela não vai sair, por enquanto. "Não é hora para isso. Sou muito jovem", declarou.





(Por Guilherme Guidorizzi)