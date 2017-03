Jornal britânico classifica crime como “ataque doentio"

Três suspeitos foram presos. Um menor que também é apontado por participação no crime foi apreendido.

O britânico Daily Mail publicou uma matéria nesta terça-feira (7), repercutindo a morte da travesti Dandara dos Santos (42), morta no último dia 15 de fevereiro no bairro Bom Jardim, em Fortaleza. A publicação classificou o vídeo que circula nas redes sociais como “um momento horrível” e disse que a morte da travesti foi um “ataque doentio”.





“O ataque do dia 15 de fevereiro é um dos mais recentes de uma tendência doentia no Brasil por alvejar transsexuais e travestis”, cita a matéria.





A publicação foi compartilhada na página do Facebook do jornal. Mais de 12 mil usuários da rede social já curtiram a publicação, que recebeu mais de mil compartilhamentos. Diversos comentários foram feitos. “Entre este e outros tumultos que acontecem no Brasil, é seguro afirmar que não tenho vontade de ir lá”, comentou um seguidor.





Além de divulgar o vídeo, a matéria narra os últimos momentos de Dandara: “Enquanto ela se deita no chão coberto de sangue e lutando para ficar de pé, seus agressores insensíveis simplesmente a levam em um carrinho de mão para um beco traseiro onde ela foi espancada até a morte em meio a aplausos e risos”.





O texto cita que a Polícia Civil apenas identificou os suspeitos. Porém, quatro suspeitos de participarem do assassinato foram encontrados. Três são maiores e um deles é adolescente, que foi encaminhado à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA). Detalhes sobre a investigação serão apresentados ainda hoje pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).





O Jornal da Cidade apresentou uma matéria sobre o assunto. Acompanhe:

Fonte: Cnews